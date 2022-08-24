Росія до кінця тижня може оголосити «референдуми» на окупованих територіях України

Координатор з комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що росія до кінця цього тижня має намір оголосити про проведення «референдумів» на окупованих територіях України.

Про заяву Кірбі повідомляють AFP і CNN.

За словами Кірбі, російське керівництво дало відповідну вказівку окупаційним адміністраціям та їхнім керівникам. Псевдореферендуми планують оголосити в захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

США розуміють, що рф підробить необхідні собі результати та заявлятиме про нібито вибір українського народу приєднатися до росії. США не визнаватимуть результати цих «референдумів».