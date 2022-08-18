РосЗМІ: у кремлі не знають, що робити з «референдумами» на окупованих територіях — і вже готові переносити їх на зиму

У кремлі поки не відмовляються провести так звані «референдуми» про приєднання окупованих територій України до росії вже у вересні, однак там планували, що на той момент російська армія вже захопить всю Донецьку область. Тепер же там готові навіть переносити псевдоголосування на зиму.

Про це пише російське видання «Медуза» із посиланням на власні джерела.

Станом на 18 серпня росія окупувала близько 60% Донецької області. У кремлі досі хочуть провести «референдуми» 11 вересня у Єдиний день голосування в самій рф. Однак раніше вони вважали, що до того моменту російська армія вже певний час повністю контролюватиме Донецьку область.

Наразі у кремлі розглядають інший варіант — «референдуми» все-таки провести, але на тих територіях, які будуть окуповані станом на 11 вересня. У разі ж подальшого просування російських військ захоплені міста та села «автоматично» приєднуватимуться до росії.

Джерела запевняють, що в кремлі дуже не хочуть знову переносити псевдоголосування, бо на початку вторгнення їх взагалі планували провести ще навесні. Однак у російській владі вже готують запасний варіант із перенесенням «референдумів» на зиму — про необхідність провести псевдоголосування одразу на всіх захоплених територіях, зокрема і на всій Донецькій та Луганській області, вже почали говорити очільники окупаційних адміністрацій.

Російська влада планує, що до грудня-січня армія рф таки зможе повністю окупувати Донецьку область і не втратити контроль над іншими територіями. Джерела видання кажуть, що такий варіант стає «все більш ймовірним». Однак у кремлі теж зазначають, що перенесення «референдумів» негативно вплине на настрої росіян, які підтримують війну. «Люди зрозуміють, що щось не виходить, не підтверджуються розрахунки. Вони можуть вважати це слабкістю», — зазначають джерела.

За даними ЗМІ, остаточне рішення щодо дати проведення «референдумів» найближчим часом ухвалить особисто путін. Відповідальні за організацію псевдоголосування готові до їхнього проведення у будь-який момент.