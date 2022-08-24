Огляд подій 24 серпня: В Україну приїхав Борис Джонсон, Байден оголосив новий пакет допомоги, у Запорізькій області підірвали колаборанта

Російські війська близько четвертої години ранку обстріляли Запоріжжя. Відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та зруйновані віконні рами. Постраждалих немає. У Миргороді на Полтавщині — чотири «прильоти» по інфраструктурі. Загиблих і постраждалих немає. А над Черкащиною Сили ППО збили російську ракету. Окупанти обстріляли касетними боєприпасами селище Мала Данилівка в Харківському районі — пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Двоє цивільних зазнали поранень. Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей, їх врятували.

Українські військові на півдні за добу знищили 13 російських військових. Також вони вдарили по складу боєприпасів окупантів у Нововоскресенському.

В окупаційній адміністрації Запорізької області заявили про підрив автомобіля колаборанта івана сушка. Він загинув.

У Міноборони спростували фейк із «відповіддю» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про кількість загиблих українських військових — нібито їх 76 640. Серед іншого в «документі» чимало граматичних помилок.

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні — $2,98 мільярда. Це дозволить придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб Україна могла захищати себе в довгостроковій перспективі.

Турецькі партнери з компанії Baykar зробили Україні подарунок до Дня Незалежності та «зашили» «Байрактари» у вишиванку. Це ті самі «народні Байрактари», на які Фонд Сергія Притули зібрав кошти, а компанія вирішила їх подарувати. Вони готуються до відправки.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва з нагоди річниці української незалежності. Він провів зустріч із Володимиром Зеленським. Зеленський нагородив британського премʼєра орденом Свободи. Це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець. Крім того, до України приїхав міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо, він зустрівся із Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою.