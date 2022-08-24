Тексти Війна. ЗСУ нищать інфраструктуру окупантів на Херсонщині, війська рф обстрілюють Запорізьку ТЕС, щоб здійняти хмари радіоактивного пилу, Словаччина передасть Україні 30 БМП. День 182: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 24 серпня 2022 Церемонія підняття українського стяга в День прапора України в Одесі, 23 серпня 2022 року. STR / NurPhoto via Getty Images Почалася сто вісімдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 23 серпня — читайте тут.