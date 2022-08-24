Судилище над «Азовом»: філармонію Маріуполя «замінували», росіяни можуть готувати провокації

У Маріуполі окупанти другий день поспіль тримають зачиненим квартал з будівлею філармонії, де вони встановлювали клітки для псевдотрибуналу над полоненими бійцями полку «Азов» з «Азовсталі».

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на власні джерела.

За його даними, учора працівникам філармонії наказали не виходити на роботу, а вранці до будівлі підїхали три автобуси в супроводі пʼяти КамАЗів із військовими. Хто був у автобусі — невідомо, у той самий час підконтрольні окупаційній владі пабліки повідомили про мінування філармонії та виявлення там щонайменше одного вибухового пристрою.

Джерела Андрющенка вказують на можливу підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі «азовців». «Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо», — зазначає він.