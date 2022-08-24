Премʼєр-міністр Фінляндії знову втрапила у скандал — їй довелося вибачатися за оголені фото фінських знаменитостей у її резиденції

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін вибачилася за фотографії топлес кількох фінських знаменитостей у її резиденції. Вона назвала їх «непідходящими».
Про це пише BBC.
Фотографія була зроблена у липні і останнім часом поширилася у соцмережах. На ній двоє жінок цілуються та прикривають оголені груди: одна руками, а інша — написом «Фінляндія».
Марін повідомила, що фото було зроблене на вечірці в її резиденції в Гельсінкі після фестивалю Ruisrock. За даними ЗМІ, сама фотографія була зроблена в туалеті на першому поверсі, яким користувалися всі гості.
«Ми були в сауні, плавали та проводили час разом. Такої фотографії не варто було робити, але в іншому нічого надзвичайного на зустрічі не сталося», — додала Марін.
- 18 серпня фінські ЗМІ опублікували відео з приватної вечірки, на якому фігурували фінські знаменитості і Санна Марін. На записі видно, як глава уряду танцює та всіляко розважається з іншими громадськими діячами. Критики премʼєра обурилися й почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.
- Деякі ЗМІ та опозиція звернули увагу на кадр, у якому пролунала фраза зі словом «мука» — так на фінському сленгу називають кокаїн. Марін заявила, що наркотиків на вечірці не було і вона не вживала алкоголь у надмірній кількості. Опозиція вимагала від неї здати тест на наркотики — Марін погодилась і зробила це 19 серпня. Він виявився негативним.