Глава фінського уряду потрапила у «скандал» через вечірку. Її закликають здати тест на наркотики

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.
Критики премʼєра обурилися і почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.
Санна Марін у коментарі виданню Yle заявила, що це відео було приватним, і вона засмучена тим, що запис став публічним, адже ідеться про її вільний час.
«Я співала, танцювала, святкувала і займалася цілком законними речима», — наголосила вона і додала, що не вживала багато алкоголю.
Премʼєр підтвердила достовірність відео і наголосила, що на вечірці не було заборонених речовин.
Натомість депутати закликають Марін здати тест на наркотики.
- У грудні премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін вже потрапляла у скандал через вечірку. Тоді вона пішла на вечірку замість того, щоб перебувати на самоізоляції.