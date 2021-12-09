Премʼєр-міністр Фінляндії вибачилась за те, що пішла не на самоізоляцію, а в нічний клуб. У її оточенні виявили ковід

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін вибачилася за те, що у суботу, 4 грудня, була у нічному клубі, хоча в її оточенні виявили коронавірус і вона мала уникати всіх контактів.

«Я вчинила неправильно. Я мала обдумати ситуацію уважніше», — сказала Марін у телеінтервʼю національній телекомпанії Yle.

Про її похід до нічного клубу стало відомо із жовтої преси, яка опублікувала відповідні фото. За даними журналістів, Марін була в клубі до четвертої ранку.