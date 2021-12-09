Премьер-министр Финляндии принесла извинения за то, что пошла не на самоизоляцию, а в ночной клуб. В ее окружении выявили ковид

Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за то, что в субботу, 4 декабря, была в ночном клубе, хотя в ее окружении выявили коронавирус и она должна была избегать всех контактов.

«Я поступила неправильно. Я должна была обдумать ситуацию внимательнее», — сказала Марин в телеинтервью национальной телекомпании Yle.

О ее походе в ночной клуб стало известно из желтой прессы, которая опубликовала соответствующие фото. По данным журналистов, Марин была в клубе до четырех утра.