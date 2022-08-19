Премʼєр Фінляндії Санна Марін здала тест на наркотики на тлі скандалу

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вона здала тест на наркотики на тлі скандалу через злив відео з вечірки за її участю, у якому пролунало слово, схоже на означення кокаїну.

Про це пише Reuters.

«Сьогодні я пройшла тест на наркотики, результати будуть за тиждень», — сказала вона журналістам, додавши, що «ніколи в житті не вживала наркотики».

Також Марін шкодує про те, що відео з приватної вечірки потрапило у ЗМІ та мережу. Вона запевняє, що та вечірка ніяк не вплинула на виконання нею функціональних обов’язків.