AP: США завтра оголосять про виділення Україні $3 мільярдів військової допомоги

Сполучені Штати в День Незалежності України оголосять про виділення їй військової допомоги на $3 мільярди.
Про це повідомляє Associated Press.
Як пише агентство з посиланням на американських можновладців, оголошення хочуть також приурочити до півріччя з дня повномасштабного вторгнення росії. Гроші підуть на виготовлення безпілотників, зброї та іншого обладнання, яке може бути поставлене за рік-два.
На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування спрямоване переважно на те, щоб забезпечити Україну зброєю у середній та довгостроковій перспективі. Попередні поставки були зосереджені на більш нагальних потребах України у зброї та боєприпасах.
- Армія США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе (баражуючих боєприпасів) великої дальності Switchblade 600.
- 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги на $755 мільйонів. У ньому будуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць калібру 105 мм і 36 тисяч снарядів до них, 15 безпілотників ScanEagle, протилокаційні ракети HARM, тисяча важких протитанкових ракет TOW і тисяча протитанкових комплексів Javelin.
- Крім того, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці.
- Видання Politico писало, що США планують надати Україні артилерійські снаряди Excalibur.