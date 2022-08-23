Україна очікує отримати до кінця року до $16 мільярдів допомоги

Україна до кінця року очікує отримати до $16 мільярдів додаткової допомоги від міжнародних партнерів.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що після вторгнення росії в лютому Україна залишається фінансово стабільною завдяки підтримці кредиторів. Але понад 40% витрат уряду цього року — майже $11,5 мільярда — спрямовані на військові потреби. Це включає $7,7 мільярда на зарплату військовим і ще $3,65 мільярда на придбання озброєння.
Шмигаль також повідомив, що з моменту вторгнення України змогла залучити понад $14 мільярдів зовнішнього фінансування.
- Віцепремʼєр і міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що через війну реальний валовий внутрішній продукт України до кінця року може скоротитися на 35—40%.
- Канада виділить Україні $350 мільйонів на опалювальний сезон.
- Україна отримала від Італії €200 мільйонів пільгового кредиту. Ці кошти спрямують на зарплати вчителям.