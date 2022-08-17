Канада виділить Україні $350 мільйонів на опалювальний сезон

Канада виділить Україні 450 мільйонів канадських доларів ($350 мільйонів) на проходження опалювального сезону.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону», — написав Шмигаль.
Премʼєр подякував премʼєр-міністру Канади Джастіну Трюдо, міністру фінансів Христі Фрілянд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за демократію та свободу.
- На початку серпня Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону в середньому на 60%.
- 29 липня Верховна Рада ухвалила мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення на час воєнного стану.