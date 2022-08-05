Україна на 60% готова до опалювального сезону

Україна готова до опалювального сезону в середньому на 60%.

Про це пише пресслужба Кабінету міністрів з посиланням на главу уряду Дениса Шмигаля.

«Зараз усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що розробив уряд. Будемо пришвидшуватися в цьому напрямку, щоб стабільно пройти опалювальний сезон», — сказав Шмигаль.

За його словами, згідно з планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 мільйона тонн вугілля.

«Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, наразі на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 мільйона тонн вугілля, процес рухається за графіком», — йдеться в повідомленні.