Україна на 60% готова до опалювального сезону

Україна готова до опалювального сезону в середньому на 60%.
Про це пише пресслужба Кабінету міністрів з посиланням на главу уряду Дениса Шмигаля.
«Зараз усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що розробив уряд. Будемо пришвидшуватися в цьому напрямку, щоб стабільно пройти опалювальний сезон», — сказав Шмигаль.
За його словами, згідно з планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 мільйона тонн вугілля.
«Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, наразі на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 мільйона тонн вугілля, процес рухається за графіком», — йдеться в повідомленні.
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