Мінекономіки: До кінця року ВВП країни може скоротитися на 35—40%

Через війну реальний валовий внутрішній продукт України до кінця року може скоротитися на 35—40%.

Про це заявила перший віцепремʼєр і міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

«За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35—40%», — заявила міністр економіки.

Свириденко також зазначила, що для економіки сьогодні дуже важливо допомагати підприємствам, які працюють, мають штат і ринки збуту, щоб вони й далі активно працювали.

За її словами, крім програми мікрогрантів, в уряді розробляють зміни до програми «5-7-9», щоб підприємства в прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися.