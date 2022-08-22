Reuters: Цього року Туреччина подвоїла імпорт російської нафти

За даними інформаційного порталу Refinitiv Eikon, Туреччина подвоїла імпорт російської нафти у 2022 році.
Про це пише Reuters.
За інформацією аналітиків, Туреччина збільшила імпорт нафти з росії, зокрема, сортів Urals і Siberian Light до понад 200 000 барелів на день у 2022 році проти лише 98 000 барелів на день за той самий період минулого року.
Основні нафтопереробні заводи Туреччини компанії Tupras і азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light цього року та скоротили закупівлю нафти з Північного моря, Іраку та Західної Африки.
Цього року російські ціни на нафту впали до історичного мінімуму порівняно з маркою Brent, тоді як ціни на сорти нафти з Північного моря та Іраку підвищилися.
Згідно з даними Refinitiv Eikon, НПЗ STAR має закуповувати близько 90 000 барелів російської нафти на добу протягом січня-серпня цього року. За аналогічний період 2021 компанія купувала 48 000 барелів на добу. А нафтопереробні заводи Tupras закуплять у росії близько 111 000 барелів нафти на добу в січні-серпні 2022 року у порівнянні з лише 45 000 барелів за аналогічний період минулого року.
«Вибір для турецьких нафтопереробників був очевидним, оскільки вони не мають обмежень на купівлю російської нафти», — сказав журналістам трейдер на середземноморському нафтовому ринку, який відмовився називати своє імʼя.
Він додав, що хороша маржинальність переробки нафти Urals сприяє прибуткам нафтопереробників Туреччини.
- Туреччина не ввела санкції проти росії, заявивши, що вона залишається залежною від російських енергоносіїв. Під час зустрічі у Сочі президент росії володимир путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про часткову оплату російського газу в рублях.
- За даними The Washington Post, росія звернулася до Туреччини по допомогу в обході санкцій, які проти неї запровадили через війну в Україні. Там сподіваються, що Туреччина погодиться на пропозиції, які допоможуть їй уникнути санкційних обмежень у банківському, енергетичному та промисловому секторах. У пропозиції уряд Ердогана закликають дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року.
- Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку економістів та експертів щодо санкцій, було б кричущим порушенням західних санкцій, і щоб російським промисловим виробникам можна було працювати у вільних економічних зонах у Туреччині.
- 8 серпня газета Financial Times із посиланням на власні джерела писала, що у Європейському Союзі обговорюють можливість запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона допомагатиме росії обходити західні обмеження.