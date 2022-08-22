Reuters: Цього року Туреччина подвоїла імпорт російської нафти

За даними інформаційного порталу Refinitiv Eikon, Туреччина подвоїла імпорт російської нафти у 2022 році.

Про це пише Reuters.

За інформацією аналітиків, Туреччина збільшила імпорт нафти з росії, зокрема, сортів Urals і Siberian Light до понад 200 000 барелів на день у 2022 році проти лише 98 000 барелів на день за той самий період минулого року.

Основні нафтопереробні заводи Туреччини компанії Tupras і азербайджанський нафтопереробний завод SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light цього року та скоротили закупівлю нафти з Північного моря, Іраку та Західної Африки.

Цього року російські ціни на нафту впали до історичного мінімуму порівняно з маркою Brent, тоді як ціни на сорти нафти з Північного моря та Іраку підвищилися.

Згідно з даними Refinitiv Eikon, НПЗ STAR має закуповувати близько 90 000 барелів російської нафти на добу протягом січня-серпня цього року. За аналогічний період 2021 компанія купувала 48 000 барелів на добу. А нафтопереробні заводи Tupras закуплять у росії близько 111 000 барелів нафти на добу в січні-серпні 2022 року у порівнянні з лише 45 000 барелів за аналогічний період минулого року.

«Вибір для турецьких нафтопереробників був очевидним, оскільки вони не мають обмежень на купівлю російської нафти», — сказав журналістам трейдер на середземноморському нафтовому ринку, який відмовився називати своє імʼя.

Він додав, що хороша маржинальність переробки нафти Urals сприяє прибуткам нафтопереробників Туреччини.