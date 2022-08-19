Естонія запропонує ЄС ввести восьмий пакет санкцій проти росії

Естонія зробить Європейській комісії офіційну пропозицію щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти росії.

Про це повідомляє ERR.

За інформацією МЗС країни, Естонія хоче, щоб санкції проти росії розширили в економічному, енергетичному та торговому секторах. Також запропонують, щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні особи та організації.

Крім того, Естонія прагне, щоб під обмеження потрапили поїздки громадян росії до Європи. Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу по цьому питанню в усьому шенгенському просторі.

«Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора росії до Європи, та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян», — наголосив він.