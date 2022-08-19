Війська росії розбудовують і розширюють аеродром у білоруському Лунінці

Війська росії розширюють військову базу та аеродром у Лунінці Брестської області білорусі, який розташований за 50 кілометрів від Рівненської області.
Про це повідомляє білоруське «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки від 7 серпня цього року.
До вторгнення військ росії з території білорусі цей аеродром був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав лукашенко, а за кілька днів після його візиту аеродром зайняли російські війська. З цього аеродрому росіяни неодноразово обстрілювали Україну ракетами, а літаки рф виконували звідти бойові завдання.
Нові супутникові знімки свідчать про те, що росіяни активно розбудовують аеродром — вони розчищають територію від лісу, зводять нові обʼєкти, зокрема військове містечко, розширюють склади, будують казарми й ангари.
Джерела журналістів повідомляють, що кілька місяців тому Лунінецький райвиконком отримав розпорядження про будівництво в місті житла для сімей російських солдатів, які мешкатимуть там постійно.
- Вочевидь, окупанти будуть там аналог авіабази «Зябровка», яка розташована в Гомельській області та повністю підконтрольна військам росії. 11 серпня там пролунали вибухи. Міністерство оборони республіки пояснило це «спалахом двигуна», але моніторингові групи та ЗМІ повідомили про знищення боєприпасів і певної кількості техніки.
- Супутникові знімки показали, що на злітній смузі є контури згорілого літака.