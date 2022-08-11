У білорусі біля аеродрому вночі було чутно вибухи. Міноборони пояснило це «спалахом двигуна»

У білорусі, у Гомельській області, що біля кордону з Україною, вночі було чутно вибухи і видно спалахи. Міністерство оборони пояснило це «спалахом двигуна».

Очевидці повідомляли, що вибухи сталися біля аеродрому «Зябровка», де часто дислокується російська військова авіація. Вранці 11 серпня пресслужба міноборони білорусі повідомила, що 10 серпня близько 23:00 під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталось загорання, постраждалих немає.

Проєкт «Беларускі Гаюн» звертає увагу на те, що повідомлення про щонайменше вісім спалахів почали надходити з 00:30 11 серпня, а міноборони каже, що «інцидент» стався близько 23:00 10 серпня.