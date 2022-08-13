Супутникові знімки з білоруського аеродрому біля села Зябровка підтвердили, що там сталася пожежа на злітно-посадковій смузі

Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки білоруського аеродрому біля села Зябровка, де місцеві 10 серпня бачили спалахи та чули звуки вибухів. На них видно сліди пожежі на злітно-посадковій смузі.
Відповідні фотографії компанія опублікувала у своєму Twitter.
Наслідки пожежі видно як на смузі, так і на землі поруч. Вони нагадають контури літака, але що саме згоріло — незрозуміло.
Навколо також видно декілька військових вантажівок та згорілі рештки якоїсь техніки.
- У білорусі, у Гомельській області, що біля кордону з Україною, уночі 11 серпня було чутно вибухи та видно спалахи. Міністерство оборони республіки пояснило це «спалахом двигуна».
- У Генштабі ЗСУ та Міністерстві оборони не підтверджують причетність українських військових до вибухів на аеродромах у Криму та в білорусі. Однак результатом задоволені.
- Моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що після вибухів на аеродромі «Зябровка» в Гомельській області білорусі, можливо, була знищена певна техніка, що дислокувалася на військовому аеродромі та поряд із ним. За непідтвердженими даними, уночі сталося загоряння танка Т-72 і здетонував боєкомплект, знищивши приблизно 10 боєприпасів. Крім цього, онлайн-журнал Defence Blog із посиланням на своє джерело в розвідці повідомляв, що вночі в «Зябровці» вибухнув російський радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 92Н6Е.