Кількість жертв ракетних ударів по Харкову зросла до 21 людини

У Харкові закінчилися пошуково-рятувальні роботи в будівлі гуртожитку у Слобідському районі. Із-під завалів дістали тіла шести людей, серед них одна дитина.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

«Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. Девʼятьох людей вдалося врятувати, з них двоє дітей», — ідеться в повідомленні.

Загальна кількість загиблих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох харківських гуртожитках увечері 17 та вранці 18 серпня, збільшилася з 19 до 21 людини.