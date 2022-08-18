Найтрагічніша ніч. Росіяни масовано обстріляли Харків — 11 людей загинули, 37 поранені

Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по спальних районах із цивільними людьми.

Близько 21:30 російська ракета, імовірно «Іскандер», влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули семеро людей, 17 – поранені, серед них 11-річна дитина.

Близько 04:30 ворог запустив ще 8 ракет з міста Бєлгород. Пошкоджені будівлі, обʼєкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін уточнив, що росіяни знищили в Харкові Палац культури «Залізничник».

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Мер Харкова Ігор Терехов показав світлини палацу, який охопила пожежа загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів.

Під час ранкового обстрілу у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз дві людини загинули, 18 людей, зокрема 2 дитини, отримали поранення.

Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюють. На місцях працюють усі спеціальні служби.

Близько 04:00 ворог завдав ракетного удару по місту Красноград. Зруйновані житлові будинки, понад 10 будинків пошкоджені. Дві мирні людини загинули, ще дві отримали поранення, серед них дитина 12 років.

Міноборони росії підтвердило ракетний обстріл Харкова, зазначивши, що «високоточною зброєю наземного базування вражено пункт тимчасового базування іноземних найманців. Знищено понад 90 бойовиків».