Російські війська обстріляли багатоповерхівку в Харкові. Почалася сильна пожежа, є загиблі

Російські війська пізно ввечері 17 серпня обстріляли багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова. Почалася сильна пожежа, є загиблі.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вчергове вдарили по Салтівці. І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці», — зазначив Синєгубов.

За його словами, двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення. Терехов же називає іншу кількість — троє загиблих та 10 поранених.

Згодом президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з місця події. А заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що вже відомо про шість загиблих.