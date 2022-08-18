Росіяни випустили ще 5 ракет по Харкову, а кількість жертв обстрілу гуртожитку зросла до 7

Увечері 17 серпня росіяни влучили «Іскандером» у гуртожиток в Салтівському районі Харкова. На ранок кількість жертв збільшилася до семи, ще 17 людей зазнали поранень, серед них 11-річна дитина.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані у стані середньої важкості.

Рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги теж чергують на місці.

«Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх ЗМІ поширюють чергові фейки про «військові обʼєкти». Жодного військово обʼєкту. Виключно цивільні — серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди», — наголосив Синєгубов.

Після цього обстрілу росіяни не зупинилися та о 04:32 завдали ще щонайменше 5 ракетних ударів по Харкову.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що ракети поцілили у Слобідський та Холодногірський райони Харкова.

«У Холодногірському районі після обстрілу сталася дуже велика пожежа. Горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почалося його обвалення. Також у вогні близько півтора десятка машин, що стояли біля цієї будівлі», — додав Терехов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару по Слобідському району Харкова поранень зазнали пʼятеро людей.