Ракетний удар по житловому будинку Харкова: кількість загиблих зросла до 12 людей

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по триповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова зросла до 12 людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 15:00 роботи з розбирання завалів тривають. Серед загиблих літні люди та люди з обмеженими можливостями. З-під завалів вдалося врятувати чотирьох людей. Ще 20 людей травмовані.

Наразі на місці події продовжують працювати близько 80 чоловік особового складу ДСНС і 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, у тому числі важка інженерна техніка.