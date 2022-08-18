Щонайменше 10 людей загинули в Маріуполі при розмінуванні комбінату Ілліча. Росіяни відправляють маріупольців попереду саперів рф

Щонайменше 10 людей загинули, підірвавшись на розтяжках при розмінуванні металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі, яке проводять окупанти.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
За його словами, росіяни звітують про 1,7 тисячі маріупольців, які задіяні в розборі завалів на заводі. Проте окупанти замовчують, що на разборі завалів комбінату люди працюють навіть не за їжу, а за обіцянку колись працювати на заводі.
Маріупольців впускають на завод попереду російських саперів. Уже щонайменше 10 людей підірвались на розтяжках і загинули. За інфомацією Андрющенка, росіяни також використовують увʼязнених із Маріупольського СІЗО на найважчих ділянках робіт.
Радник мера міста опублікував розповідь одного з учасників розмінування на металургійному комбінаті.
«Був випадок, коли двоє людей на розтяжці «злетіли» на Іллічівському. І останній випадок був теж у якомусь цеху — чи шість людей, чи вісім потрапили на розтяжку. Отак і розміновують хлопці», — каже на відео мешканець Маріуполя.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликав жителів міста виїхати з нього якнайшвидше, оскільки восени окупанти планують розпочати мобілізацію чоловіків. Також він запевнив, що до зими росіяни не встигнуть полагодити зруйновану комунальну інфраструктуру.