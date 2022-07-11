Не буде тепла і почнеться мобілізація: у Маріуполі закликали місцевих жителів поїхати з міста

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликав жителів міста виїхати з нього якомога швидше. Він зазначив, що окупанти до зими не встигнуть полагодити зруйновану комунальну інфраструктуру.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Відновлення інфраструктури міста до зими неможливо. Технічно. Так, частина районів буде мати погану, але воду. Проблемну, але електрику. Однак відновлення газопостачання та теплопостачання неможливо. Попри заспокійливі обіцянки окупантів», — пояснив Андрющенко.

Крім цього, він наголосив, що в місті не запрацює медична система, тому що все обладнання знищене або зруйноване, а спеціалістів у Маріуполі немає. Також для жителів окупованого міста немає жодної безпеки, бо місцева «поліція» лише намагається наживатися на людях.

Андрющенко підкреслив, що зараз окупанти відкрили евакуаційні коридори до Запоріжжя, тому поки є можливість — можна виїхати на підконтрольну Україні територію.

«Контрнаступ. Він вже йде на півдні. До того ж зброя наших партнерів дістає вже глибоко в тил ворога. А ви зараз саме тил ворога. Ви бачите, як окупанти розміщують склади, бази та казарми серед ваших будівель. Все це — мішень. А ви — поруч, тому що ви живий щит для росіян», — зазначив він, попередивши про небезпеку.

Наостанок Андрющенко повідомив, що окупанти планують восени розпочати мобілізацію чоловіків, при чому всіх без винятку.