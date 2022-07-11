Мобілізація мешканців Маріуполя до армії «днр» почнеться у середині вересня. Радник мера розповів, кого окупанти змусять воювати першими

До окупаційної адміністрації Маріуполя надійшло розпорядження про план мобілізації в армію «днр».

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни запланували початок відкритої мобілізації на середину вересня після проведення «референдуму» про приєднання до рф.

Першими під мобілізацію підпадуть студенти університетів Маріуполя. Окупанти обґрунтовують це обіцянками безкоштовного навчання.

Також першими до так званої армії «днр» потраплять некваліфіковані робітники, які зареєстровані на роботах у ММК ім. Ілліча, працівники поліції, які добровільно перейшли у «поліцію днр» та люди, звільнені з фільтраційних таборів у селах Козацьке та Безіменне.

На першому етапі росіяни планують звільнити від мобілізації працівників Маріупольського порту та залізниці, людей, задіяних на ремонтних базах військової техніки, зокрема, на ММК ім. Ілліча та комунальників, які забезпечують роботу водоканалу та електропостачання.

За словами Андрющенка, у Донецьку незадоволені небажанням маріупольців захищати «днр» та низькою ініціативою місцевої адміністрації. Тому найближчим часом окупаційна влада міста також запустить чергову хвилю прихованої мобілізації.