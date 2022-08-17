«Нова Пошта» разом з ДСНС почала розробку роботів-саперів

Група компаній «Нова Пошта» та Держслужба з надзвичайних ситуацій почали розробку роботів-саперів.
Про це повідомила пресслужба НП.
За планом, буде створено робота-сапера для розмінування водойм і ще один вид для розмінування суші. ДСНС вже визначила основні вимоги до роботів, а НП взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів.
Директор з розвитку «Нової пошти» Олексій Тараненко пояснив, що у компанії є чималий досвід у сфері роботизації.
«Разом із українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя», — сказав Тараненко.
У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше 20 роботами кожного типу.
- Україна на сьогодні одна з найзамінованіших країн у світі. Майже третина територій держави (близько 200 тис. кв. км) потребують розмінування. Роботи допоможуть пришвидшити розмінування та збережуть життя піротехніків.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.