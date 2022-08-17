На Сонці зафіксували два викиди плазми, які можуть спровокувати сильні магнітні бурі

Протягом двох останніх днів на Сонці зафіксували два викиди плазми, які можуть призвести до магнітних бур.
Про це повідомляє Space.com.
Два корональні викиди маси зафіксували 14 та 15 серпня. Поки ці викиди дістануться Землі, один з них може «зʼїсти» інший, оскільки другий викид виходить потужнішим за перший і поглинає його. Очікується, що викиди досягнуть Землі 18 серпня і можуть призвести до магнітної бурі, а також до появи північних сяйв південніше, ніж зазвичай. Сильні магнітні бурі можуть накрити Землю 18 та 19 серпня.
- Дослідники-астрономи можливо вперше в історії зняли наноспалахи на Сонці, які, як вважається, нагрівають сонячну корону до неймовірних температур.
- У липні 2020 року апарат Solar Orbiter зробив знімки Сонця з найближчої за всю історію астрономії відстані. На знімках астрономи побачили нове явище, про яке досі не знали — його назвали «вогнищем».
- Сонце проходить регулярні цикли підвищення і зниження активності, які впливають на погодні умови Землі. Наразі активність зірки перебуває у фазі свого мінімуму, і це мало б призвести наш світ до легкого льодовикового періоду, як кількасот років тому. Проте цього разу його не буде через глобальне потепління.