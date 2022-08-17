На Сонці зафіксували два викиди плазми, які можуть спровокувати сильні магнітні бурі

Протягом двох останніх днів на Сонці зафіксували два викиди плазми, які можуть призвести до магнітних бур.

Про це повідомляє Space.com.

Два корональні викиди маси зафіксували 14 та 15 серпня. Поки ці викиди дістануться Землі, один з них може «зʼїсти» інший, оскільки другий викид виходить потужнішим за перший і поглинає його. Очікується, що викиди досягнуть Землі 18 серпня і можуть призвести до магнітної бурі, а також до появи північних сяйв південніше, ніж зазвичай. Сильні магнітні бурі можуть накрити Землю 18 та 19 серпня.