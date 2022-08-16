Російські літаки вдарили ракетами по військовому аеродрому на Житомирщині

Сьогодні вдень, 16 серпня, російські літаки вдарили ракетами по військовому аеродрому Житомирщини, повідомило Повітряне командування «Центр».

У цей час у області лунала повітряна тривога. Тоді голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про ракетний удар по області, який обійшовся без жертв. Він вказав, що росіяни випустили дві ракети з території білорусі.

Командування підтвердило запуск ракет з білорусі. Російські літаки, імовірно винищувачі-бомбардувальники Су-34, випустили дві керовані авіаракети X-59, які влучили у злітно-посадкову смугу та пошкодили кілька одиниць автотехніки. Особовий склад не постраждав, оскільки вчасно сховався в укритті.