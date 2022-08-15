«Беларускі Гаюн»: Росія накопичує в білорусі сили для масованого ракетного удару по Україні

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» вважає, що росія накопичує в білорусі значні сили для масованого ракетного удару по Україні.

Про це йдеться у звіті групи.

Активісти на підставі супутникових знімків склали перелік техніки та обʼєктів, які знаходяться у білоруській Зябровці, де 11 серпня стався вибух.

«Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу, 28 липня, з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети», — заявляє група.

Група зʼясувала, що на аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», три радіолокаційні станції «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», два зенітних комплекси «Панцир». Також там розташований склад боєприпасів з мінімум 15—60 ракетами для ЗРК С-300/400. Активісти також зʼясували, що російські військові літаки Іл-76 підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябровки.