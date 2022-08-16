Росія збільшила активність авіації довкола України. У середньому за добу було майже 150 вильотів

Повітряні сили ЗСУ фіксують збільшення вильотів російських штурмовиків Су-25, ударних вертольотів Мі-24, а також вертольотів Ка-52 із прилеглих до України території білорусі, росії та окупованого Криму.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Повітряні сили України продовжують свої заходи захисту повітряного простору України. Авіація противника наразі не залітає в зону дії нашої протиповітряної оборони. Але разом із тим ми фіксуємо авіаційну діяльність ворога: за добу це приблизно півтори сотні літаковильотів окупантів із прилеглих до України територій білорусі, росії і окупованого Криму», — сказав він.

Зокрема, авіація рф збільшила активність на аеродромі «Бельбек» поблизу Севастополя. Юрій Ігнат пояснює це ситуацією після вибухів на аеродромі в Саках, звідки злітала тактична авіація окупантів.