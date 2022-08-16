МЗС України назвало нікчемним «суд» росіян над полоненими іноземцям, які воювали за Україну

У Міністерстві закордонних справ відреагували на так званий суд над полоненими іноземцями, які воювали на боці України.
Спікер МЗС Олег Ніколенко назвав судилще, яке влаштували «днр» нікчемним.
«Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними громадянами, які служать у ЗСУ, і гуманітарним працівником є нікчемним. Це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни. Міжнародне гуманітарне право має застосовуватися до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб», — заявив Ніколенко.
- 15 серпня проросійська окупаційна влада Донецької області почала «судити» ще пʼятьох іноземців, яких росіяни взяли у полон у Маріуполі на «Азовсталі». Псевдосуд розглядає «справи» громадян Швеції, Хорватії та Великої Британії. Трьом із затриманих загрожує смертна кара.
- До цього «верховний суд днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які воювали разом з українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари (розстріл).
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у Збройних силах України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як з військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога, адже вони захищені Женевською конвенцією.
- Росія не хоче гарантувати безпеку полонених громадян США і Британії та стверджує, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій. Не виключено, що на британців, хорвата і шведа чекає смертний вирок.