TikTok запустив власний генератор зображень у застосунку. Їх створює нейромережа

У застосунку TikTok зʼявився генератор зображень за текстовим описом, які створює нейромережа.
Про це пише The Verge.
Новий ефект називається AI greenscreen — він створює нескладні зображення, які користувачі можуть використовувати у відео.
Нейромережа не генерує реалістичні або чіткі зображення, оскільки для цього необхідні великі обчислювальні потужності. За текстовим описом AI greenscreen дозволяє створити абстрактні картини і своєрідні карикатури.
Ось такі зображення створює нейромережа на запити «оголена модель на пляжі» або «вбивство Дональда Трампа, Джо Байдена і Бориса Джонсона».
- У серпні стало відомо, що компанія ByteDance, якій належить TikTok, подала заявку до Бюро патентів і торгових марок США на реєстрацію TikTok Music. Компанія хоче створити власну музичну платформу.
- До цього TikTok додала автоматично згенеровані підписи (титри), які можна включити для будь-якого відео. Раніше їх мав вмикати автор відео.