TikTok запустив власний генератор зображень у застосунку. Їх створює нейромережа

У застосунку TikTok зʼявився генератор зображень за текстовим описом, які створює нейромережа.

Про це пише The Verge.

Новий ефект називається AI greenscreen — він створює нескладні зображення, які користувачі можуть використовувати у відео.

Нейромережа не генерує реалістичні або чіткі зображення, оскільки для цього необхідні великі обчислювальні потужності. За текстовим описом AI greenscreen дозволяє створити абстрактні картини і своєрідні карикатури.

Ось такі зображення створює нейромережа на запити «оголена модель на пляжі» або «вбивство Дональда Трампа, Джо Байдена і Бориса Джонсона».

The Verge

The Verge