TikTok хоче створити власну музичну платформу

Компанія ByteDance, якій належить соцмережа TikTok, подала заявку до Бюро патентів і торгових марок США на реєстрацію TikTok Music.

Про це пише Bussines Insider.

«Зазвичай компанії такого розміру, як TikTok або ByteDance, збираються подавати заявки на торговельну марку лише для товарів, які вони серйозно розглядають», — сказав журналістам адвокат Gerben Law Firm Джош Гербен, який спеціалізується на торгових марках.

ByteDance уже запустила на ринках Індії, Бразилії та Індонезії програму для стримінгу під назвою Resso. У TikTok додали кнопку, яка вела на Resso, де користувачі могли почути пісню з TikTok повністю.

TikTok Music може стати наступним кроком — за допомогою нової платформи ByteDance може перетворити свою існуючу базу користувачів TikTok на платних передплатників музики.