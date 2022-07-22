TikTok дозволив вмикати субтитри для будь-якого відео

Соціальна мережа TikTok додала автоматично згенеровані підписи (титри), які можна включити для будь-якого відео. Раніше їх мав вмикати автор відео.

Про це повідомляє Engadget.

У соцмережі також додали переклади підписів і текстових стікерів. А якщо користувач не розуміє, що відбувається, також доступні описи відео. Початкова мовна підтримка включає англійську, німецьку, індонезійську, італійську, корейську, китайську, португальську, іспанську та турецьку мови.

Це оновлення є визнанням того, що акцент TikTok на відео може обмежувати людей з аудіовізуальними проблемами — тепер їм буде простіше переглядати ролики.