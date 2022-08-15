Латвія передала Україні гелікоптери Мі-17 та Мі-2

Латвія передала Україні чотири гелікоптери.
Про це повідомляє портал Delfi.
«Пів року тому передані Латвією переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські військові контратакують у багатьох місцях, наші вертольоти допоможуть вести військові дії та рятувати життя. Підтримка України західними країнами не має припинятися, аж доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ», — заявив міністр оборони Артіс Пабрікс.
Два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 передали Військово-повітряним силам України в частково розібраному вигляді. Гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 капітально відремонтували.
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