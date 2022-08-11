У Копенгагені провели конференцію союзників України. Вони зібрали €1,5 млрд на військову допомогу

У данській столиці Копенгагені провели конференцію союзників України. На ній змогли зібрати близько €1,5 мільярда на військову допомогу українській армії.

Про це пише пресслужба Міністерства оборони Данії.

На зустрічі були присутні міністри оборони та представники України, Великої Британії, Данії та інших держав.

«Вони найрішучішим чином засудили жорстокість і невибіркове вбивство росією мирного населення України та висловили повну підтримку Україні. Вони погодилися з важливістю постійної та сталої військової допомоги Україні в її боротьбі за безпеку та свободу», — йдеться у спільній заяві.

На конференції держави обговорювали чотири основні напрямки допомоги Україні:

сприяння довготривалому фінансуванню України;

збільшення виробництва артилерії та боєприпасів;

навчання українських військових;

допомога Україні з розмінуванням.

«Вони погодилися продовжувати та збільшувати фінансування військової допомоги Україні в цих чотирьох пріоритетних сферах на основі національних рішень і процедур», — зазначається у заяві.

Наступну таку конференцію планують провести у вересні.