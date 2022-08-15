Справа Майдану: правоохоронці завершили розслідування щодо організатора розгону студентів

Правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича, якого підозрюють у перешкоджанні акції протесту та перевищенні влади із застосуванням фізичного насильства.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

За даними слідства, Сівкович був натхненником та організатором силового розгону студентів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013 року. Він вмовив начальника Головного управління МВС дати наказ міліції розігнати людей.

Від дій міліції і внутрішніх військ МВС тоді постраждали 85 людей, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Ще 300 людей витіснили з Майдану. Під час придушення мітингу міліціянти і спецпідрозділ «Беркут» активно використовували кийки.