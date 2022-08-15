«Працюємо самостійно». Мер Києва заявив, що від початку війни глава уряду не взаємодіяв з Асоціацією міст

Мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю «Бабелю» розповів, що від початку повномасштабного вторгнення намагався сконтактувати з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, але відповіді не було.

Журналістка запитала, чи був діалог між Асоціацією міст та урядом з приводу того, що Кабмін повернув усі закупівлі органів місцевого самоврядування, зокрема на армію та ТрО, в систему Prozorro.

«Від премʼєра я від початку війни нічого не чув і не бачив. Телефонував йому багато разів, навіть sms писав. Але бажання чи зацікавленості спілкуватися не побачив. Добре… Якщо нам не допомагають, тоді ми робимо все для того, щоб вирішити питання самостійно. І поки що в нас виходить», — зазначив Кличко.