Генштаб: Ймовірність повторного нападу рф із території білорусі низька, але можливі провокації

У Генштабі ЗСУ заявили, що ймовірність повторного наступу російської армії з території білорусі оцінюється як низька. Однак там не виключають збройних провокацій.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

«Ймовірність проведення наступу противника з території республіки білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій зс республіки білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній рф збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві», — зазначив він.

У Держприкордонній службі також зазначили, що біля кордонів Чернігівської та Сумської областей росія не формує ударних угруповань. Вона тримає там певні сили для того, щоб стримувати українських військових і змушувати їх перебувати біля цих кордонів.