Віталій Кличко розповів про погрози після того, як підписав лист щодо повернення громадянства Геннадію Корбану

Мер Києва Віталій Кличко розповів про погрози у свій бік через те, що він підписався під відкритим листом щодо повернення громадянства бізнесмену Геннадію Корбану. Про це Кличко розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Розповім вам таємницю. Після того як я підписав листа, була в мене розмова з натяком: «Ти такий проактивний, ми ще за твоє німецьке громадянство не бралися». Я кажу: «Я буду дуже здивований, якщо мені покажуть та ще й відберуть паспорт Німеччини». [...] Я справді велику частину свого життя провів у Німеччині і в Америці. І можливість отримати громадянство у мене була, були навіть такі пропозиції, але для чого? Я був і залишаюсь громадянином України, інших паспортів у мене немає», — розповів Кличко.

На запитання, чи були це заяви з Офісу президента, Кличко відповів: «Ну а звідки? З ЖЕКу?».