Сили оборони закликали світ не допустити «суду» над захисниками Маріуполя, а ООН та МКЧХ — відвідати полонених

Сили оборони та безпеки закликають світ не допустити російського «суду» над полоненими захисниками Маріуполя, а ООН та Червоний Хрест — відвідати бранців в окупованій Оленівці.
Про це йдеться в спільній заяві.
Сили нагадали, що операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була безальтернативною, 95 з них вдалося звільнити під час обміну в липні. «Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію», — йдеться в заяві.
Сили оборони також підкреслюють, що всі державні інституції працюють над тим, щоб повернути всіх українців, які перебувають у полоні ворога, підтримують звʼязок із їхніми родинами, а Україна постійно посилює комунікацію з партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки, де згодом росіяни скоїли теракт, убивши 43 полонених. Наразі окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька вцілілий транспорт, а також сталь і різне обладнання. Тим часом благоустроєм міста ніхто не опікується.
- 2 серпня верховний суд росії визнав полк «Азов» терористичною організацією. Діяльність «Азова» заборонена на території росії. Засідання проходило в закритому режимі.
- Тим часом в окупованому Маріуполі росіяни готуються провести показовий «суд» над полоненими українськими військовими.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону повідомив, що російські загарбники на 24 серпня готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими.