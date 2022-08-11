«Беларускі Гаюн»: Вибухи у Гомельській області могли знищити танк та радіолокатор до комплексу С-400

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що після вибухів на аеродромі «Зябрівка» у Гомельській області білорусі можливо була знищена низка техніки, яка дислокувалася на військовому аеродромі та поряд з ним.

За непідтвердженими даними, вночі сталося загоряння танка Т-72 і здетонував боєкомплект, знищивши близько 10 боєприпасів. «Підтвердженням цієї інформації є факт, що сьогодні вдень у районі 11:00 у напрямку Зябрівки було помічено рух МАЗу ЗС РБ з написом «розмінування», — заявили активісти.

Крім цього, онлайн-журнал Defence Blog з посиланням на своє джерело у розвідці повідомив, що вночі в Зябрівці вибухнув російський радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 92Н6Е. Це означає, що якщо інформація є достовірною, то щонайменше частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф», які знаходяться на аеродромі, тепер є недієздатними. РПН є частиною зенітно-ракетного комплексу, оскільки виявляє ціль і супроводжує її, дозволяючи зрозуміти, куди стріляти ракетою з ЗРК. Крім того, надходить і непідтверджена інформація, що внаслідок вибухів у Зябрівці є постраждалі.