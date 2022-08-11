Норвегія допоможе тренувати українських військових у Великій Британії

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що його країна допомагатиме навчати українських військових у Великій Британії.
Про це пише NRK.
«Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни», — сказав норвезький міністр оборони.
Цього тижня в Копенгагені відбулася донорська конференція за участі кількох країн. Її мета — допомогти в роботі Контактної групи з питань оборони України.
- У Великій Британії наразі готують українських військових Сухопутних сил і моряків. За словами посла, британці вчать 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.
- Уряд Швеції ухвалив рішення направити до Британії інструкторів для базової підготовки українських бійців, а 4 серпня Канада повідомила, що направляє на підготовку українців 225 військових.
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що фінські військовослужбовці теж братимуть участь у підготовці українських військових у Великій Британії.