Верещук: У російському полоні перебуває 131 військовослужбовиця з «Азовсталі»

У російському полоні перебувають понад 130 жінок — військовослужбовиць, прикордонниць і медичних працівників.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
«У нас з «Азовсталі» 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку «Азов», серед них є військові медики, серед них є прикордонниці, серед них — 36 бригада морпіхів, серед них є нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування. Також 33 медики, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це також ті, хто перебував на «Азовсталі», — сказала Верещук.
Вона наголосила, що Україна буде за них боротися та голосно звертати увагу на дії росії щодо цих людей.
- 6 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що в полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя.
- 29 червня Україна провела наймасштабніший обмін полоненими з росією з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, додому повернулися 95 захисників заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі».