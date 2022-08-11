Верещук: У російському полоні перебуває 131 військовослужбовиця з «Азовсталі»

У російському полоні перебувають понад 130 жінок — військовослужбовиць, прикордонниць і медичних працівників.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«У нас з «Азовсталі» 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку «Азов», серед них є військові медики, серед них є прикордонниці, серед них — 36 бригада морпіхів, серед них є нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування. Також 33 медики, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це також ті, хто перебував на «Азовсталі», — сказала Верещук.

Вона наголосила, що Україна буде за них боротися та голосно звертати увагу на дії росії щодо цих людей.