Російський обстріл Бахмуту вбив щонайменше шістьох людей. Троє отримали поранення

Близько 11:40 10 серпня росіяни відкрили вогонь по місту Бахмут Донецької області. Загинули щонайменше шестеро людей, ще троє зазнали поранень.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Російські війська стріляли з реактивних систем залпового вогню по житловому кварталу міста. Павло Кириленко вкотре закликав мирних мешканців евакуюватися.
Він показав наслідки ворожого обстрілу.
- У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим вʼїзду, виїзду та руху транспортних засобів. Наразі в області тривають активні бої з російськими загарбниками, які продовжують обстрілювати міста, цивільну інфраструктуру та навіть колони з людьми, які евакуюються. З початку серпня в області триває обовʼязкова евакуація. Станом на 10 серпня евакуйовано понад 3 тисячі громадян, з них майже 600 дітей та 1 400 жінок.