«Обовʼязкова евакуація» з Донеччини: міністр Ірина Верещук заявила, що людей не будуть примушувати виїжджати

Мешканців Донецької області не будуть примушувати евакуйовуватись з неї: громадяни, які відмовляться виїжджати, беруть персональну відповідальність за своє життя та за життя своїх дітей.

Про це 1 серпня повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук.

Вона розповіла, що логістика для «обовʼязкової евакуації» вже налагоджена, у багатьох регіонах вже готові приймати переселенців і для них вже розробили алгоритм дій: