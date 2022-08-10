«Радіо Свобода»: 64 бригада з Хабаровського краю, яка «прославилася» злочинами в Бучі, майже повністю знищена

Російська 64 окрема мотострілецька бригада з Хабаровського краю, яка брала участь у вторгненні в Київську області та відзначилася воєнними злочинами в Бучі, майже повністю знищена. З особового складу майже нікого в живих не залишилося, проте бригаду не розформовують, оскільки це могло б бути визнанням відповідальності росії за воєнні злочини в Україні.

Про це пише «Радіо Свобода».

Журналісти поспілкувалися з військовим медиком Олексієм Асташовим, який 7 серпня виклав у мережі «ВКонтакте» фотографію стенду з жалобними фотографіями 44 солдатів та офіцерів цієї бригади. Світлина була зроблена у військовій частині 51460 в селі Князе-Волконське, де базується бригада. У підписі він вказав, що на фото — кавалери ордена мужності (посмертно), які загинули в Україні. За його словами, це 1/10 частина всіх загиблих.

Асташов розповів, що на війну відправили 1 500 військових із цієї бригади — офіцерів, контрактників і призовників, які поспіхом підписали контракт. Їх відправили в Україну з білорусі. Асташов також розповів, що бригада воювала без ротацій, через що щонайменше сотня бійців відмовилися воювати. Сам Асташов не вірить у те, що 64 бригада скоювала злочини.

Цікаво, що на стенді є фотографія Нікіті Акімова, якому Офіс генпрокурора в кінці квітня заочно повідомив про підозру в катуванні мешканців Бучі.

Журналістам вдалося підтвердити смерть 30 із 44 людей на стенді. У статті вони вказали імена і дати смерті військових. Половина з них загинули в лютому і березні в Київській області, решта — у Харківській області, на Ізюмському напрямку. 25 квітня, як випливає з дат смерті на стенді, загинули одразу семеро військових 64 бригади. Цього ж дня, згідно із зведенням Генштабу ЗСУ, російські війська штурмували два райони біля Ізюму.

Факт смерті деяких військових, які потрапили на жалобний стенд, підтверджується фотографіями з цвинтаря у Хабаровську.

Аналітики на прохання журналістів підрахували, що від бригади, якій путін присвоїв звання «гвардійська», майже нічого не залишилося — з урахуванням, загиблих, поранених і тих, хто відмовився далі воювати, бригада могла втратити тисячу осіб. Її залишки можуть зараз бути розкидані по інших підрозділах.